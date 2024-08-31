В Самаре с 1 сентября 2024 отменят бесплатные автобусы

В них отпала необходимость, так как трамваи снова начали курсировать на данном направлении.С 1 сентября в Самаре произойдут значительные изменения в системе общественного транспорта: власти города приняли решение прекратить бесплатные автобусные рейсы, которые действовали с 30 апреля 2023 года.