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Жизнь как музей: 16 снимков, которые не отличить от живописи

Жизнь как музей: 16 снимков, которые не отличить от живописи

Когда случайный кадр превращается в шедеврДля создания впечатляющего снимка вовсе не обязательно иметь дорогостоящую технику, профессиональный свет и делать сотни дублей.

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