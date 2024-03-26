Тульские власти сняли ограничения на проведение мероприятий в регионе с 26 марта

С сегодняшнего дня, 26 марта, в Тульской области сняты ограничения на проведение мероприятий, которые были введены после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщает пресс-служба областного правительства.
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