ВС РФ вернули контроль над херсонскими островами в устье Днепра

РИАМО - 4 окт. Командиры подразделений бригады береговой обороны группировки войск «Днепр» сообщили, что российские силы снова установили контроль над херсонскими островами, которые находятся в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив.
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