Milliyet: Турция станет меньше покупать F-16 у США, развивая свое производство

Турция может сократить закупки американских истребителей F-16 у Вашингтона на фоне развития производства боевых самолетов KAAN, которые могут быть включены в состав военно-воздушных сил страны в 2028 году.
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