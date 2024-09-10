Zamir Usmanov/Globallookpress Пора остановить захват русских школ мигрантами. Два суровых решения предложил депутат Госдумы Роман Терюшков.
Остановить захват русских школ мигрантами: Два суровых решения предложил депутат
Комментарии
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Александр Павлов
А это их проблемы.
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34 мин.
Дмитрий Бакланов
А всеобщее образование большевики от балды придумали? Так надо отказаться, чего уж там, пускай все будет платным.
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15 мин.
Владислав Владислав
Вот и выгнать из РОССИИ всю эту безграмотную и наглую мигрантскую шалупонь, приехавшую из бывших республик СССР азии и закавказья, и никогда таких мигрантов в Россию не пускать, ибо достали!!
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6 мин.
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