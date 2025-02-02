Почему не штрафуют водителей-иностранцев? Есть объективная причина

Дискуссия о штрафах за нарушения ПДД для автомобилей с иностранными номерами идет не первый год. Камеры фиксируют нарушения, распознают номерные знаки, но кому отправлять штраф – непонятно, данных о нарушителе в системе МВД нет.
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