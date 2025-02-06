В рамках недели здорового образа жизни в мкоу “сош номер 1” г. Поворино 8 а класс провел день здорового питания.

Учащиеся класса предложили учителям и ученикам рацион здорового питания на день, которого необходимо придерживаться! Правильное питание – это сбалансированный подход к еде, который обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами для поддержания здоровья, энергии и хорошего самочувствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии