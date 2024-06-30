На первый-второй вычитайсь! Клиенты РЖД могут получить новый налоговый вычет, самим железнодорожникам он не светит, потому что не нужен

Правительство РФ разработало схему налогового вычета за инвестиции в экономику страны. Нововведения призваны сделать финансовые операции более прозрачными, а также поддержать представителей бизнеса и привлечь новых за счёт стимуляции частного капиталовложения на фоне общего повышения налоговой нагрузки.