Главные новости за ночь: разбитая голова премьера Сент-Винсента и Гренадин, билеты в космос и футболисты без фамилий на форме

Редакция «МИР 24» подготовила дайджест главных событий за ночь, которые вы могли пропустить. Премьер-министр островного карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвеш был ранен во время протестов в столице страны, городе Кингстаун.