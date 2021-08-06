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Главные новости за ночь: разбитая голова премьера Сент-Винсента и Гренадин, билеты в космос и футболисты без фамилий на форме

Главные новости за ночь: разбитая голова премьера Сент-Винсента и Гренадин, билеты в космос и футболисты без фамилий на форме

Редакция «МИР 24» подготовила дайджест главных событий за ночь, которые вы могли пропустить. Премьер-министр островного карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвеш был ранен во время протестов в столице страны, городе Кингстаун.

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