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«Каролина» подписала лучшего вратаря NCAA прошлого сезона Лафонтена

«Каролина» подписала однолетний контракт новичка с вратарем Джеком Лафонтеном.  24-летний канадец был выбран клубом на драфте НХЛ-2016 (3-й раунд, 75-й номер).

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