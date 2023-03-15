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Барбашев сделал дубль в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой. У него 4+4 в 9 играх за «Вегас»

Барбашев сделал дубль в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой. У него 4+4 в 9 играх за «Вегас»

Иван Барбашев сделал дубль в матче с «Флайерс» и стал 3-й звездой. Форвард «Вегаса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:3).

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