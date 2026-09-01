Собираемся в бассейн впервые: гид по экипировке и полезному инвентарю

Когда решение научиться плавать наконец принято, возникает закономерный ступор: с чего вообще начать сборы? Перед первым визитом в бассейн в голове роятся вопросы о том, какую одежду взять, какие мелочи окажутся действительно нужными, а какие покупки станут пустой тратой денег.