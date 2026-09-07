В России разрешили повышать стоимость госконтрактов на федеральные стройки

Послабления могут обернуться спекуляциями, сговором и снижением конкуренции. Правительство РФ разрешило менять стоимость, сроки и другие условия контрактов в сфере федерального строительства, если выполнить их по прежним правилам уже невозможно.
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