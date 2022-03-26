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Жамнов назвал Россию сильнейшей страной в хоккее: «У нас есть победные традиции, большие успехи»

Алексей Жамнов считает Россию сильнейшей страной в хоккее.  Главный тренер сборной России ответил на вопрос о том, какая страна на данный момент является сильнейшей в хоккее.

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