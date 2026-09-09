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Регионы России

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Россия и Вьетнам укрепляют сотрудничество в сельском хозяйстве и энергетике

Россия и Вьетнам укрепляют сотрудничество в сельском хозяйстве и энергетике

В ходе встречи в Кремле президент России Владимир Путин и президент Вьетнама Тхо Лаам подчеркнули важность увеличения взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и её продвижения на рынках двух стран.

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