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Царьград

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Аникеев оказался самым богатым среди депутатов-одномандатников на выборах в Думу

Аникеев оказался самым богатым среди депутатов-одномандатников на выборах в Думу

РБК раскрыл, чем владеют и сколько зарабатывают самые богатые кандидаты в Госдуму.На выборах в Госдуму 18–20 сентября в одномандатных округах участвуют 1600 кандидатов.

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