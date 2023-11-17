Литературный критик с Ямала Куплевацкая вышла в финал премии «_Литблог»

Литературный обозреватель из Ноябрьска Кристина Куплевацкая стала финалисткой премии «_Литблог». Экспертный совет, который возглавляет филолог Майя Кучерская, отметил ее блог в Telegram, сообщил портал «Многобукв».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии