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Рубль снизился к валютной корзине на 0,2%

Рубль снизился к валютной корзине на 0,2%

Банк России с 27 декабря 2024 года будет устанавливать официальные курсы валют на основе объединённых данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

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