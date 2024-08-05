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СВР: США готовят серию громких публикаций о «допинге» в российском спорте

СВР: США готовят серию громких публикаций о «допинге» в российском спорте

Соединённые Штаты Америки готовят серию громких публикаций о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений, в первую очередь в дисциплинах, в которых страна является глобально признанным лидером.

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