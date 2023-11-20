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Хореограф Морошкин о Гуменнике: «Я в восторге, как в одном человеке соединяются качества, которые помогают ему становиться лучше: ум, воспитание и умение собраться»

«Я в восторге, насколько в одном человеке соединяются качества, которые помогают ему становиться лучше, показывать это людям и радовать их.

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