Как Красная Армия освободила Белград

Жительницы Белграда приветствуют своих освободителей — бойцов Красной Армии Общая ситуация К концу сентября 1944 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов (УФ), разгромив крупные немецкие группировки на южном крыле советско-германского фронта, открыли себе путь к столицам Венгрии и Австрии — на Будапешт и Вену, вышли к границе Югославии.