Нафиг я сюда пришёл?

СТ

Сергей Татаринцев

Великие слова-изречения,великого человека и политика Министра Иностранных Дел РФ Сергея Викторовича Лаврова. На фиг я сюда пришёл? Это вам наш ответ на вашу глупость,тупость и на маниакальную русофобию,которая вас поедом съедает изнутри и вы превращаетесь в неодушевлённый и безмозглый экспонат. Журналист-международник, это высокое звание а вы его просто взяли и обнулили у себя в Европах и в США. Поголовная и сплошная ложь и враньё ваших политиков поглотила ваши умы,которые уже просто не могут донести Правду,до сознания людей. Дебилы Б----!!!