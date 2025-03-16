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Нафиг я сюда пришёл?

Нафиг я сюда пришёл?

«Нафиг я сюда пришёл?». Лавров искренне устал от вопросов журналистов перед переговорами Путина и Лукашенко.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
В точку.
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16 час.
И
Иринушка
Лавров как всегда на высоте
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12 час.
СТ
Сергей Татаринцев
Великие слова-изречения,великого человека и политика Министра Иностранных Дел РФ Сергея Викторовича Лаврова. На фиг я сюда пришёл? Это вам наш ответ на вашу глупость,тупость и на маниакальную русофобию,которая вас поедом съедает изнутри и вы превращаетесь в неодушевлённый и безмозглый экспонат. Журналист-международник, это высокое звание а вы его просто взяли и обнулили у себя в Европах и в США. Поголовная и сплошная ложь и враньё ваших политиков поглотила ваши умы,которые уже просто не могут донести Правду,до сознания людей. Дебилы Б----!!!
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10 час.
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