Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 случаев, когда клиенты своими жалобами доводили работников до отчаяния

15 случаев, когда клиенты своими жалобами доводили работников до отчаяния

Работа с клиентами — это не только улыбки, вежливые ответы и готовность помочь. Иногда встречаются люди, которые способны превратить самый обычный рабочий день в настоящее испытание на терпение.

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