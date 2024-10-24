Федеральная антимонопольная служба России проверяет почтовую рекламу Банка на предмет нарушения закона о рекламе

Ранее в Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России поступило обращение от физического лица об отправке на его мобильный телефон звонка с рекламой финансовой услуги банка с признаками нарушения Закона о рекламе.
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