НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

177 подписчиков

Путин поздравил «Зенит» со 100-летием: «Пройден путь от физкультурного кружка до одного из самых именитых клубов страны. Вписали славные традиции в летопись отечественного футбола»

25 мая петербургский клуб отмечает 100 лет со дня основания клуба. «Коллективу, ветеранам и болельщикам футбольного клуба «Зенит».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх