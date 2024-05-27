ЛЛ Леонид Ла Рошель Вообще ни разу не сомневаюсь в ваших словах, но у "островного Зели" должна быть какая-то сильная мотивация, чтобы нарываться на войну со своим народом и при этом рассчитывать остаться в живых.

ГМ Геннадий Малахов Оболваненные америкоССкой пропагандой! Всё равно рано и или поздно америкоССня бросит их как афганцев, укров, грузин и прочих которые связались с америкоССкой грязью!!!