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"Россия и КНР сняли интеллигентские перчатки". Пообщались Москва с Пекином на высшем уровне и Тайваню резко поплохело

"Россия и КНР сняли интеллигентские перчатки". Пообщались Москва с Пекином на высшем уровне и Тайваню резко поплохело

Популярный германский общественный деятель и интернет-бизнесмен Ким Дотком, известный своими нетривиальными и часто сбывающимися прогнозами написал накануне в своей соцсети: "Мы наблюдаем момент когда Россия и Китай снимают интеллигентские перчатки.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Вообще ни разу не сомневаюсь в ваших словах, но у &quot;островного Зели&quot; должна быть какая-то сильная мотивация, чтобы нарываться на войну со своим народом и при этом рассчитывать остаться в живых.
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18 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Оболваненные америкоССкой пропагандой! Всё равно рано и или поздно америкоССня бросит их как афганцев, укров, грузин и прочих которые связались с америкоССкой грязью!!!
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13 час.
НА
Нуртаза Абдуллаев
Все слова особенно первого автора написаны не им, а известными авторами политических инсинуации.
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1 час.

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