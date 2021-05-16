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Сан-Марино приглашает иностранцев для вакцинного туризма. Прививать будут «Спутником V»

Сан-Марино приглашает иностранцев для вакцинного туризма. Прививать будут «Спутником V»

После вакцинации российским «Спутником V» почти всего населения Сан-Марино в республике регистрируется близкая к нулю заболеваемость коронавирусомС 17 мая Сан-Марино приглашает иностранцев получить две платных дозы российской вакцины «Спутник V».

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