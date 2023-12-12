Сенаторы поддержали просьбу томичей о новой детской больнице

Сегодня в Томской области нет многопрофильной детской больницы. Разные отделения разбросаны по всему городу, что не удобно для малышей и их родителей, рассказал в Совете Федерации губернатор региона Владимир Мазур.
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