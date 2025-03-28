Попович: «К образованию нельзя относиться как к Золушке. Без него у Молдовы нет перспектив»

Бывший министр просвещения Корнелиу Попович критикует нынешний подход к системе образования в Республике Молдова и призывает к значительным инвестициям как со стороны государства, так и за счет экономического развития населенных пунктов.
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