222 иностранцев выдворят из Подмосковья после рейда

После масштабных рейдов в Ленинском округе Подмосковья более 220 иностранцев будут выдворены из России за нарушения миграционного законодательства, сообщила начальник управления информации подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
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