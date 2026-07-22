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222 иностранцев выдворят из Подмосковья после рейда

222 иностранцев выдворят из Подмосковья после рейда

После масштабных рейдов в Ленинском округе Подмосковья более 220 иностранцев будут выдворены из России за нарушения миграционного законодательства, сообщила начальник управления информации подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

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