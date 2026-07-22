222 иностранцев выдворят из Подмосковья после рейда

Новости внутренней и внешней политики в России

После масштабных рейдов в Ленинском округе Подмосковья более 220 иностранцев будут выдворены из России за нарушения миграционного законодательства, сообщила начальник управления информации подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.