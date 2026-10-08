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Новости Брянска

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Климовский район Брянской области атаковали FPV-дроны

Климовский район Брянской области атаковали FPV-дроны

Жителей Климовского района попросили оставаться дома после зафиксированной атаки FPV-дронов.Сегодня утром, 8 октября, к жителям обратился глава администрации Климовского района Исаев.

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