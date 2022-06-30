Хуан Тоскано-Андерсон вряд ли вернется в «Голден Стэйт»

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Защитник Хуан Тоскано-Андерсон с высокой долей вероятности покинет «Голден Стэйт» в межсезонье-2022. Как сообщает инсайдер Энтони Слэйтер, «Уорриорз» не стали делать 29-летнему Тоскано-Андерсону квалификационное предложение на 2,1 миллиона долларов.