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Как регионы России научились сдерживать поток фиктивных браков ради гражданства

Как регионы России научились сдерживать поток фиктивных браков ради гражданства

Когда речь заходит о миграционной политике, обычно вспоминают очереди в паспортных столах, квоты и бесконечные справки.

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