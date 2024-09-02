Рябков: Изменения США в ядерной стратегии могут стать крайне дестабилизирующими

Заместитель министра иностранных дел РФ, Сергей Рябков, заявил в интервью ТАСС, что последние изменения в ядерной стратегии Соединенных Штатов, одобренные президентом Джо Байденом, могут представлять собой «крайне дестабилизирующие» нововведения.
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