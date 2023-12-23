В Бобруйске в ДТП погибла женщина. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу Видео.

Трагедия произошла сегодня в 19:30, сообщает телеграм-канал ´Милиция Могилевщины´.Фото: кадр из видео27-летний бобруйчанин управлял автомобилем BMW по улице Социалистической, где вблизи дома 126 совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
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