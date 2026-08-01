iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Слишком правдоподобные «катастрофы». Через сутки после запуска Google была вынуждена отключить новейшую ИИ-функцию Google Earth

Слишком правдоподобные «катастрофы». Через сутки после запуска Google была вынуждена отключить новейшую ИИ-функцию Google Earth

Новый инструмент позволял генерировать фальшивые спутниковые снимки на основе реальных координат, что вызвало опасения из-за возможного распространения дезинформацииGoogle менее чем через сутки после запуска отключила новую функцию генерации изображений в веб-версии Google Earth.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии