Слишком правдоподобные «катастрофы». Через сутки после запуска Google была вынуждена отключить новейшую ИИ-функцию Google Earth

Новый инструмент позволял генерировать фальшивые спутниковые снимки на основе реальных координат, что вызвало опасения из-за возможного распространения дезинформацииGoogle менее чем через сутки после запуска отключила новую функцию генерации изображений в веб-версии Google Earth.
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