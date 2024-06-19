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Пенсии работающим пенсионерам в 2024 году вырастут на 7,5%

Пенсии работающим пенсионерам в 2024 году вырастут на 7,5%

С 1 июня 2024 года вступит в силу новый закон о повышении пенсий работающим пенсионерам. Этот закон позволит достичь среднего размера страховой пенсии по старости в размере 23 449 рублей.

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