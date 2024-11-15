Китай сообщил о снижении инвестиций в недвижимость за 10 месяцев на 10,3%

Китай в пятницу, 15 ноября, сообщил о снижении инвестиций в недвижимость в октябре. Согласно официальным данным, которые приводит CNBC, инвестиции в недвижимость за период с января по октябрь упали на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что больше, чем падение на 10,1%, наблюдавшееся в период с января по сентябрь.