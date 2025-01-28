Спекуляция чистой воды: паводок в центре России не повлияет на Курган и Тюмень

В курганских соцсетях сообщается об угрозе паводка. Якобы Курганская область находится в зоне риска. Основными доводами называют ранний паводок в wентральной части России и якобы переполненные водохранилища Казахстана.
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