Нарколог считает, что шансы алкосрыва у актера Ефремова очень велики

Реабилитационный потенциал артиста очень низкий, уверен Василий Шуров Нарколог Василий Шуров в интервью РИАМО рассказал о больших шансах того, что освободившийся из белгородской колонии актер Михаил Ефремов сорвется и вновь начнет злоупотреблять алкоголем.