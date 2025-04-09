Нарколог считает, что шансы алкосрыва у актера Ефремова очень велики

Реабилитационный потенциал артиста очень низкий, уверен Василий Шуров Нарколог Василий Шуров в интервью РИАМО рассказал о больших шансах того, что освободившийся из белгородской колонии актер Михаил Ефремов сорвется и вновь начнет злоупотреблять алкоголем.
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