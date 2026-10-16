👩🎓В Симферополе перестраивают работу общественного транспорта под студентов Сейчас студенты стали ежедневно ездить на учебу из районов города и домой на общественном транспорте из-за подорожания арендной платы за жилье.
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