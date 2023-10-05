Кевин Спейси, Александр Сокуров, Кшиштоф Занусси проделали путь из Ташкента в Самарканд

XV Ташкентский международный кинофестиваль завершился в Самарканде. Туда отправились гости и участники, включая Кевина Спейси, французского актера Сами Насери, режиссеров Кшиштофа Занусси, Семиха Капланоглу, Эмира Кустурицу, Александра Сокурова… Каждый из них мечтал увидеть не только «вечный город», построенный несколько столетий назад, но и его подобие, придуманное узбекским художником Бобуром Исмоиловым.