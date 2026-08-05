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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лукаку не приедет на предсезонные сборы «Наполи», он покинет клуб до конца лета. Форвард интересен «Атланте» Миранчука

Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в МЛС . Нападающий сборной Бельгии не приедет на предсезонные сборы « Наполи », сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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