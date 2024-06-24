На четырех улицах Калуги погаснет свет

В Калуге 24 июня отключат электричество в домах на четырех улицах, сообщает Единая дежурно-диспетчерская службаВ Калуге с 9:00 до 17:00 24 июня не будет электричества в домах №№ 3А и 7 по улице Анненки и №№1, 1В, 3А, 8, 13 и 19 по Ипподромной улице.