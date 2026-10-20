За неделю с 12 по 18 октября в Нижегородской области зарегистрировано более 13 тысяч случаев респираторных инфекций, из-за чего в образовательных учреждениях введены карантинные меры: закрыт один детский сад и приостановлена работа 42 групп в 38 дошкольных организациях, а также 34 классов в 10 школах.