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ВСУ ранней ночью обстреляли Донецк и Старомлиновку

ВСУ ранней ночью обстреляли Донецк и Старомлиновку

ВСУ ранней ночью обстреляли Донецк и Старомлиновку из крупнокалиберной артиллерии, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 13 мая в своем Telegram-канале.

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