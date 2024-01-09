Одесса. Приключения тряпки

Политнавигатор …в общем, так было почти десять лет. Десять лет! Хотя в это трудно поверить… желто-голубой флаг страны-убийцы «реял» у Дома профсоюзов на Куликовом поле, где заживо сожгли несколько десятков одесситов, жалким и разодранным ветрами, как старые застиранные кальсоны, которые забыли снять (забухали или умерли).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии