Страна и люди
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Страна и люди

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Одесса. Приключения тряпки

Одесса. Приключения тряпки

Политнавигатор …в общем, так было почти десять лет. Десять лет! Хотя в это трудно поверить… желто-голубой флаг страны-убийцы «реял» у Дома профсоюзов на Куликовом поле, где заживо сожгли несколько десятков одесситов, жалким и разодранным ветрами, как старые застиранные кальсоны, которые забыли снять (забухали или умерли).

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