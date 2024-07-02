МГППУ: дети стали чаще обращаться по телефону доверия из-за мыслей о суициде

На "Детский телефон доверия" МГППУ поступило 39 тысяч звонков за 2023 год. По итогам их обработки удалось установить, что дети в 2023-м году стали обращаться на 0,7% чаще по сравнению с предыдущим годом из-за мыслей о суициде.
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