Хазин выдал базу: Израиль всё, США сдают свой план, а нас ждёт светлое будущее

ОТ

Олег Тимофеев

С вестью о том что мы договорились с западом по Украине он был первый но после этого начался контр наступ и обстрелы беспилотниками Москвы. Но народ не дрогнул и уже пенндоский конгресс отказал скакунам по принципу международномы,, Денег нет но вы там держитесь. Никто нам просто так ничего не отдаст и либо это возьмем мы либо это возьмут у, как в 90х нас. Так что не делить надо а додавливать чтобы надежно было.