Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Францию захватили...
  • Betahon
    Разведка Франции ...
  • Betahon
    Не додумались все свалить на русских казаков, периодически располагавшихся на постой в центре Парижа в период его окк...Разведка Франции ...

Хазин выдал базу: Израиль всё, США сдают свой план, а нас ждёт светлое будущее

Хазин выдал базу: Израиль всё, США сдают свой план, а нас ждёт светлое будущее

Экономист Михаил Хазин по итогам недели выпустил большой политический анализ и прогноз, где всех нас ждёт не только глобальное светлое будущее, но и локальное светлое будущее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОТ
Олег Тимофеев
С вестью о том что мы договорились с западом по Украине он был первый но после этого начался контр наступ и обстрелы беспилотниками Москвы. Но народ не дрогнул и уже пенндоский конгресс отказал скакунам по принципу международномы,, Денег нет но вы там держитесь. Никто нам просто так ничего не отдаст и либо это возьмем мы либо это возьмут у, как в 90х нас. Так что не делить надо а додавливать чтобы надежно было.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх